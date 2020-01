Gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto (Di martedì 28 gennaio 2020) Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano come Il post elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria pesino soprattutto sul destino del Movimento 5 Stelle, che continua a perdere voti, come il Pd. A livello nazionale invece la Lega si conferma primo partito ben sopra il 33% e continua la crescita di Fratelli d'ItaliaL'ultimo sondaggio è di:- Swg per il Tg La7 del 27 gennaioLega - 33% (-0,2% rispetto al 20 gennaio)M5S - 14,9% (-0,7%)Pd - 17,5% (-0,7%)FdI - 10,9% (+0,3%)FI - 6% (+0,8%)Italia Viva - 4,6% (+0,1%)Index per Piazzapulita del 23 gennaioLega - 31,8% (+0,3% rispetto al 16 gennaio)M5S - 16% (+0,2%)Pd - 18,7% (-0,2%)FdI - 10,9% (+0,4%) FI - 6,5% (-0,1%)It. Viva - 4,2% (-0,2%)Tecné per Dritto e Rovescio del 9 gennaioLega - 32% (+0,2% rispetto al 23 dicembre)Pd - 19,4% (+0,3%)M5S - 15,6% (-0,3%)FdI - 10,6% (+0,3%)FI - 7,9% (+0,1%)Italia Viva ... panorama

INFN_ : ?? Gli scienziati e le scienziate di @AMS_02 hanno riattivato con successo l'esperimento su cui @astro_luca e… - SerieA : ?? #NapoliJuventus ? La @juventusfc ha vinto gli ultimi 3?? scontri diretti contro il @sscnapoli. ?? #SerieATIM… - Capezzone : La scarica di insulti e offese contro #Mihajlovic, #Salvini e la #Borgonzoni può convincere gli ultimi indecisi. A… -