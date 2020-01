Giulia De Lellis senza veli: la foto infiamma i social (Di martedì 28 gennaio 2020) Giulia De Lellis si è regalata una vacanza a Courmayeur in compagnia del fidanzato Andrea Iannone: sui social l’ex gieffina ha regalato ai fan un suo scatto in cui, praticamente senza veli, si rilassa nell’acqua termale in piena notte. Giulia De Lellis senza veli In tanti hanno fatto i complimenti a Giulia De Lellis per il suo scatto senza veli: l’influencer si è mostrata mentre entrava in acqua senza reggiseno e soltanto con uno slip striminzito. Lei e Andrea Iannone si starebbero godendo alcuni giorni di vacanza a Courmayeur e intanto sui social si fanno sempre più insistenti le indiscrezioni sulle loro possibile nozze. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@GiuliadeLellis103) in data: 26 Gen 2020 alle ore 12:22 PST Recentemente infatti, Giulia De Lellis è stata pizzicata con un prezioso anello al dito che – secondo indiscrezioni ... notizie

