Giudice Sportivo, ecco tutti gli squalificati per il prossimo turno (Di martedì 28 gennaio 2020) Giudice Sportivo, ecco tutti gli squalificati per il prossimo turno di Serie A. Due giornate di squalifica per Tommaso Berni dell’Inter È arrivata la circolare del Giudice Sportivo in merito all’ultima giornata di Serie A. Due turni di squalifica per il terzo portiere dell’Inter, Tommaso Berni, per le veementi proteste al termine del match col Cagliari. Fermati soltanto per un turno, a causa di espulsione, Dell’Orco, Lukic, Izzo, Peluso. A loro si aggiungono i non espulsi come Bennacer, Berezsynski, Caceres, Milenkovic, Petagna, Tomiyasu, Valoti. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

DiMarzio : #SerieA | Due giornate a #Lautaro, salterà #InterMilan - Elyrossonera : RT @SkySport: Squalificati #SerieA, le decisioni del Giudice Sportivo: #LautaroMartinez salterà il derby - f4t_ale : Figa se adoro lo stile delle decisioni del giudice sportivo!!! #lautaromartinez -