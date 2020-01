Giudice Sportivo, due giornate di squalifica per Lautaro Martinez: salta il derby (Di martedì 28 gennaio 2020) Arriva la decisione del Giudice Sportivo su Lautaro Martinez. Per l’argentino due turni di squalifica, salterà Udinese e il derby Arriva la decisione del Giudice Sportivo su Lautaro Martinez. È stata decretata la squalifica di due giornate per l’attaccante dell’Inter dopo l’espulsione e le conseguenti proteste di domenica, durante il match col Cagliari. La società nerazzurra, inoltre, dovrà pagare una multa di 20.000 euro. Tegola per Antonio Conte, che dovrà fare a meno dell’argentino per le prossime due gare, contro Udinese e Milan. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

