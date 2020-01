Giorni della Merla 2020: la tradizione popolare quest’anno non sarà rispettata (Di martedì 28 gennaio 2020) I tre “Giorni della Merla” sono ormai arrivati: secondo la tradizione popolare il 29, 30 e 31 gennaio dovrebbero essere i più freddi dell’anno. Si tramanda che persino la Merla, che un tempo aveva il piumaggio bianco, per riscaldarsi andò a ripararsi in un camino e il suo manto divenne grigio per la fuliggine. Ogni anno ci si chiede se tale tradizione verrà rispettata: difficile stabilirlo con esattezza a priori, perché ciò dipende da ogni singola località. Il picco di freddo non è uguale nelle varie regioni d’Italia e ciò dipende dalle peculiarità climatiche, in parte dal soleggiamento, dall’inerzia termica del mare e dalla traiettoria delle irruzioni fredde, solite verificarsi durante il trimestre invernale. Dunque, sebbene sia già chiaro che la tradizione nel 2020 non sarà rispettata, vi invitiamo a seguire gli ultimi aggiornamenti sulla pagina ... meteoweb.eu

Einaudieditore : In questa #giornatadellamemoria ricordiamo Lidia Beccaria Rolfi: staffetta partigiana, fu arrestata dai nazifascist… - Agenzia_Ansa : Giorni della merla con il caldo, sfatata la tradizione. Dal 29 al 31 gennaio prevarrà il sole, sarà più autunno che… - WeAreTennisITA : Rafael Nadal al microfono di John McEnroe ?? ?? 'Questo è uno di quei giorni che vorremmo dimenticare ma #KobeBryant… -