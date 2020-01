Giornata della Memoria, storia della Liga Terezin: il calcio come effimera via di fuga dall’orrore del lager tra campioni veri e propaganda nazista (Di martedì 28 gennaio 2020) Una dozzina di squadre. Sette contro sette. Dai sessanta ai settanta minuti di gioco su un campo ricavato in un cortile, con il carbone al posto della consueta erba. E tutt’intorno le carceri piene di deportati. Persone in attesa di essere trasferite in qualche lager nell’est Europa. Era questo il teatro nel quale si svolgeva la cosiddetta Liga Terezin, il campionato di calcio disputato dal 1941 al 1944 dai prigionieri del campo di concentramento di Terezin. Posta sulla riva del fiume Elba, la cittadina cecoslovacca venne scelta dai nazisti come luogo in cui costruire il campo di concentramento che diventerà, durante la Seconda guerra mondiale, una delle più importanti basi per lo smistamento degli ebrei della Cecoslovacchia, dell’Austria e della Germania verso Auschwitz e gli altri campi di sterminio polacchi. Ai campionati che furono organizzati in quegli anni parteciparono squadre ... ilfattoquotidiano

"Crepa sporca ebrea" : scritta antisemita sul muro di casa nella Giornata della Memoria : La donna, figlia di una staffetta partigiana, ha presentato denuncia e sulla vicenda indaga la Digos. Qualche giorno fa il...

Giornata della Memoria - il 42% degli studenti italiani non sa chi sia Liliana Segre : Il 27 gennaio si celebrerà la Giornata della Memoria ma nelle nostre scuole sono tanti i ragazzi che non conoscono l'Olocausto. Lo rivela una web survey condotta da Skuola.net su un campione di 3mila studenti di medie, superiori e università. I risultati non sono per nulla rassicuranti. Il 42% non sa chi sia Liliana Segre ( il 4% pensa sia il Ministro dell'Istruzione), 1 su 10 sostiene addirittura che non è così importante continuare a ...

Insulti e minacce social a Liliana Segre nella Giornata della Memoria : « Insulti e minacce contro la senatrice Liliana Segre , il direttore di Repubblica Carlo Verdelli e il giornalista Paolo Berizzi sono stati postati su Twitter nelle ultime ore da un account fittizio di chiara ispirazione antisemita che si rifà al medico nazista Carl Clauberg», a denunciarlo è la Federazione Nazionale della Stampa che ha espresso solidarietà alla senatrice e ai giornalisti. Dopo le segnalazioni degli utenti – spiega la ...

Anche nella Giornata della memoria - non sono mancati gli attacchi social a Liliana Segre : La giornata della memoria è una giornata sacra, in cui è necessario ricordare gli orrori resi possibili dall’odio. Una giornata in cui sarebbe meglio chiudersi nel silenzio del raccoglimento e della riflessione, soprattutto se non si hanno cose intelligenti da dire. I social pos sono amplificare la potenza di un messaggio positivo o purtroppo, essere lo sfogatoio di troll. come quello apparso su Twitter che proprio oggi lunedì 27 gennaio ha ...

Giornata della memoria - insulti e minacce social a Segre - Verdelli e Berizzi : La denuncia della Federazione nazionale della Stampa. Il Cdr di Repubblica: "Chi attacca il direttore attacca ogni singolo giornalista della nostra testata"

Giornata della Memoria - Liliana Segre insultata sui social con account fittizi : Liliana Segre insultata sui social con account fittizi . A segnalare gli episodi è stata la Fnsi. Episodio di razzismo anche a Rezzato. ROMA – Liliana Segre insultata sui social con account fittizi nel Giornata della Memoria . A lanciare l’allarme è stata la Fnsi che ha voluto mettere in evidenza come la senatrice a vita sia stata presa di mira in questa ricorrenza particolare. Nelle prossime ore sulla vicenda potrebbe essere ...

Conspiracy per la Giornata della Memoria 2020 stasera su Cielo! : In occasione della Giornata della Memoria 2020 , Cielo trasmette il film Conspiracy - Soluzione finale per non dimenticare il dramma della Shoah. stasera , in occasione della Giornata della Memoria 2020 , Cielo ricorda il dramma della Shoah con Conspiracy - Soluzione finale, di Frank Pierson. Ambientato in Germania nel gennaio del 1942 il film è una fedele ricostruzione storica dei fatti accaduti durante la Conferenza di Wansee, evento che ha ...

Giornata della memoria 2020 - i film e i documentari in tv : Giornata della memoria , speciali, grande cinema e documentari su SKY Dopo gli speciali Sky TG24 di sabato dedicati all’incontro tra la scrittrice Edith Bruck, che venne deportata ad Auschwitz da bambina, e 130 studenti delle medie di Roma e al reportage Una luce nella notte di Renato Coen sui bimbi salvati dai rastrellamenti perché nascosti da cittadini ordinari (anche per anni), il ricordo di uno dei più grandi crimini mai ...

Firenze : Giornata della memoria - cerimonia in prefettura : cerimonia in prefettura per celebrare la ricorrenza con gli studenti di alcune scuole fiorentine. Saluti del prefetto, del rettore e del rabbino capo. Consegna di quattro medaglie d’onore agli ex deportati nei campi di prigionia nazisti

Svastiche a Brescia : raid razzista in un bar nella Giornata della Memoria : Proprio nella Giornata della Memoria arriva la notizia di un terribile episodio di discriminazione che si è verificato a Rezzato, in provincia di Brescia , dove in un bar sono comparse Svastiche , croci celtiche e insulti a sfondo razzista e sessista. L’episodio è stato denunciato da un residente del quartiere con un post su Facebook in cui ha pubblicato le foto delle offese scritte con una bomboletta spray sul pavimento del bar preso di ...

Firenze - Giornata della memoria 2020 : cerimonia al binario 16. E 7mila studenti al Mandela Forum : Autorità civili, militari e religiose, rappresentanti di Enti e Uffici e numerosi cittadini si sono dati convegno alla testata del binario 16 nella stazione di Santa Maria Novella. Accanto a bandiere e ai labari dell’associazione nazionale dei deportati politici nei campi nazisti. Le testimonianze alla manifestazione del Mandela Forum

Giornata della Memoria : le ‘bambole rotte’ di Michele Soavi mi ricordano le parole di Primo Levi e Liliana Segre : Non esiste ferita più profonda di quella procurata ai bambini che si vedono strappati ai loro genitori. Finita la guerra, liberati i campi di concentramento dalle forze alleate, hanno inghiottito atrocità e vergogna, si sentono in colpa per essergli sopravvissuti. Hanno ancora spalmato negli occhi l’orrore di ciò che hanno visto: le madri vittime di un tiro al bersaglio – un “gioco” per loro – da parte dei nazisti. ...

