Giornata della Memoria, la gaffe di Caterina Balivo: “Quel vestito a righe offende le vittime della Shoah” (Di martedì 28 gennaio 2020) Caterina Balivo indossa un vestito a righe nella Giornata della Memoria. I social: “Orribile e di cattivo gusto” “Ma proprio nel Giornata della Memoria Caterina Balivo doveva vestirsi così?”. Sui social è scoppiata la polemica per la scelta di abito della conduttrice di “Vieni con Me” che parla dell’Olocausto indossando un vestito a righe. “Orribile e di cattivo gusto”, si legge nei commenti social sotto la foto di Caterina Balivo con l’abito a strisce. Numerosi gli utenti che hanno giudicato “fuori luogo” la scelta di quell’outfit proprio nel giorno della Memoria. Il vestito della Balivo ricorda infatti la divisa che i deportati erano costretti a indossare nei lager. Il “pigiama a righe”. “Scusate ho visto Caterina Balivo che parlava della Shoah vestita con un vestito a strisce? Lo ha fatto ... tpi

