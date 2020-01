Giornalista morta di malaria. Agrigento piange Loredana Guida (Di martedì 28 gennaio 2020) Tragedia ad Agrigento, dove una Giornalista è morta dopo aver contratto la malaria durante un viaggio in Nigeria. La donna si era recata al Pronto Soccorso giorni prima a causa di un malessere, ma la malattia non le era stata diagnosticata. Giornalista morta di malaria Loredana Guida, questo il nome della vittima, aveva 44 anni ed era un’insegnante. Da quindici anni collaborava anche con diverse testate locali, tra cui il Giornale di Sicilia e di AgrigentoNotizie. Poco dopo essere tornata da un viaggio in Africa, la donna ha iniziato ad accusare malessere e febbre alta, motivo per cui si è recata al Pronto Soccorso. Dopo un’attesa di nove ore però ha firmato le dimissioni ed è tornata a casa senza aver ricevuto alcuna visita, nonostante avesse fatto presente di aver compiuto un viaggio in terra africana. A distanza di cinque giorni in cui ha consultato qualche medico, la ... notizie

