Giorgia Meloni pronta a diventare la prima donna premier: “Anche se mi tremano i polsi” (Di martedì 28 gennaio 2020) La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, si dice pronta a diventare la prima donna presidente del Consiglio in Italia: "Non le nego che è una cosa che fa tremare i polsi. Però sono pronta a misurarmi. Le condizioni per una premier donna ci sono, poi dipende dai cittadini", afferma la presidente di Fdi. fanpage

FraDiGiuseppe : Domanda di Floris a Giorgia #Meloni su #La7 a #DiMartedi: “è più a destra lei o #Salvini?” <<Io sono sempre stata… - josephselly : RT @La7tv: #dimartedi @GiorgiaMeloni: 'Il mio obiettivo è arrivare al governo della nazione e dare a questa nazione un governo che possa du… - tizianotagliavi : RT @ksnt63: Faccio una previsione La nuova figura di contrasto a Giorgia Meloni sarà presto Elly Schlein Voce di sx vera, femminista, ecol… -