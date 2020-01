Gianna Maria, chi era la figlia di Kobe Bryant morta nel disastro aereo (FOTO) (Di martedì 28 gennaio 2020) Gianna Maria, la figlia di Kobe Bryant morta nel disastro aereo con lui e la sua passione per il basket Gianna Maria, la figlia di Kobe Bryant che è morta insieme a lui nell’incidente in elicottero, era una bambina bellissima e molto dolce. Risulta tra le 9 vittime dell’incidente in elicottero che domenica 26 gennaio è caduto sulle colline di Calabasas. Lo scontro nella zona nord-ovest del Downtown di Los Angeles, ha ucciso anche suo padre Kobe Bryant. La tredicenne Gianna Maria doveva recarsi insieme a lui al Mamba Academy di Thousand Oaks per fare un allenamento di basket. Purtroppo però, è avvenuta la tragedia. L’elicottero è precipitato e solo dopo 41 minuti dell’incidente è arrivata la brutta notizia. Nessuno si aspettava una fine di questo tipo e molti si continuano a chiedere perché la vita è voluta essere cosi ingiusta con la famiglia di Kobe. Gianna ... kontrokultura

acmilan : In accordo con la @SerieA, stasera indosseremo il lutto al braccio in memoria di Kobe Bryant, scomparso in un tragi… - Simo_Ventura : Caro Kobe, quando ti incontrai a Los Angeles, mi resi subito conto di essere davanti ad un campione carismatico e d… - RaiSport : Migliaia di tifosi si sono riuniti davanti lo Staples Center per omaggiare #Kobe Bryant e la figlia Gianna Maria On… -