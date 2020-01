Gianna Bryant, la figlia di Kobe promessa del basket femminile morta nello schianto con papà. Che di lei diceva: “È la mia Mambacita” (Di martedì 28 gennaio 2020) Mambacita. L’aveva ribattezzata così papà Kobe. Quella figlia era diventata il suo orgoglio più grande. La stessa passione, lo stesso sguardo, lo stesso amore per la pallacanestro. Sopratutto la stessa attitudine mentale, la voglia di lavorare in palestra e sacrificarsi per arrivare in alto. Gianna Maria Onore Bryant aveva 13 anni e il mondo della Wnba, il corrispettivo femminile della Nba, aveva già gli occhi su di lei. È morta anche lei nell’incidente aereo nel quale ha perso la vita la stella dei Lakers. Stavano andando alla Mamba Sports Academy, fondata da Kobe e dove allenava proprio la squadra di Gigi, come la chiamava il cinque volte campione Nba e due volte oro olimpico, quando l’elicottero è precipitato poco fuori Los Angeles. La sua secondogenita, nome italiano a ricordare l’amore per il nostro Paese, era diventata il miglior modo, forse l’unico ... ilfattoquotidiano

BallerTV : Payton Chester. Alyssa Altobelli. Gianna Bryant. RIP Mambacitas ?? - acmilan : In accordo con la @SerieA, stasera indosseremo il lutto al braccio in memoria di Kobe Bryant, scomparso in un tragi… - LiaCapizzi : Kobe Bryant accompagnava in elicottero la figlia Gigi (Gianna) a giocare alla Mamba Sports Academy. La figlia aveva… -