Gianluigi Paragone, “I grillini sono morti soffocati nella scatoletta di tonno. Il M5S può rinascere solo con Di Battista” (Di martedì 28 gennaio 2020) L’unico personaggio che può senza ombra di dubbio dare nuova linfa al M5S è Alessandro Di Battista. In questa complicatissima fase del M5S l’esponente di spicco dei grillini ha preferito il silenzio. Ha solo voluto rimarcare la sua vicinanza a Luigi Di Maio nel suo momento più doloroso e più brutto della sua breve carriera politica quando ha dovuto dimettersi dalla carica di leader politico del partito. Un Beppe Grillo inesistente provoca ancora di più un senso di abbandono nelle fila del M5S. Nei grillini ci sono due anime. Una pro-governo con il Pd, addirittura alcuni sono pronti per entrare a fare parte di un progetto di un nuovo partito politico progressista. Altri invece sono nostalgici e rimpiangono il governo con la Lega e una certa autonomia dalle grinfie dei Dem. Anche secondo il Senatore ex cinquestelle Gianluigi Paragone il miglior capo politico che gli ... baritalianews

