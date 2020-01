Giamaica, terremoto di magnitudo 7.7: è allarme tsunami (Di martedì 28 gennaio 2020) Una scossa di terremoto di magnitudo 7,7 è stata registrata al largo della Giamaica, a 117 chilometri a nordovest dalla città costiera di Lucea. Lo ha reso noto l’Usgs, che ha diramato un allarme tsunami per la Giamaica, ma anche per Cuba e le Isole Cayman. L’epicentro è stato registrato a una profondità di 10 chilometri. huffingtonpost

