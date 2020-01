Ghost, arriva a teatro il musical tratto dal cult che ha fatto sognare (Di martedì 28 gennaio 2020) Torna Ghost, classico senza tempo del 1990, che dal grande schermo stavolta incanterà i palcoscenici italiani in un musical assolutamente da non perdere. Nel film erano stati la bella Demi Moore, con il suo taglio di capelli, e Patrick Swayze, il grande protagonista maschile, a farci sognare con una storia d’amore che supera tempo e spazio e a rendere leggendaria la scena in cui si modella il vaso di creta . Il tutto sulle note della canzone Unchained Melody dei Righteous Brothers. Ora la storia di Ghost torna a teatro.Il fantasma di un uomo assassinato, la donna che amava in vita e continua ad amare da spirito, una strampalata medium che può restituirgli la voce e un assassino in attesa di essere scoperto e portato all’Inferno. Un thriller romantico, dove la suspence creata dai continui colpi di scena si alterna alla dimensione interiore del ricordo, una storia che indaga il senso ... giornalettismo

Giochi_1 : Terminator arriva in Ghost Recon Breakpoint il 29 gennaio - giuuk : Ghost - Il Musical arriva nei teatri di tutta Italia e fa sognare - InstantGamingIT : Ghost Recon Breakpoint: l'aggiornamento 1.1.0 arriva domani -