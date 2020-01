Gf Vip: scontro Marini-Elia, Volpe-Rusic, i voti della settima puntata (Di martedì 28 gennaio 2020) The Social Post lancia la nuova puntata della rubrica Grande Righello per “misurare” i concorrenti del Grande Fratello! Di seguito i voti dei concorrenti protagonisti della settima puntata del GF Vip, condotta da Alfonso Signorini. Gli inquilini che hanno meritato la sufficienza FERNANDA LESSA 8.5: Combatte contro la sua dipendenza da 400 giorni, vuole lasciarsi alle spalle il passato e godersi quest’esperienza uscendone vincitrice. Innamoratissima di suo marito, il matrimonio per Fernanda Lessa è una favola che durerà per sempre. È certa della fedeltà e dell’amore del suo compagno di vita perché è proprio il suo amore ad averla salvata. Si emoziona guardando le foto e i video del marito, che ogni giorno le dedica dolci e premurose Storie sui social. Il pianto a dirotto alla vista del marito e un “abbracciami” stretto tra i denti mostra tutta la fragilità che si cela dietro alla ... thesocialpost

