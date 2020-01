Gf Vip, Michele Cucuzza scatena le ire del web: così ha mandato Montovoli al televoto - (Di martedì 28 gennaio 2020) Luana Rosato Michele Cucuzza si dimostra un abile stratega e scatena le ire del web dopo aver svelato come è riuscito a mandare al televoto Andrea Montovoli I telespettatori del Grande Fratello Vip sono furiosi con Michele Cucuzza che, dopo la diretta di ieri, 27 gennaio, ha confessato ad Adriana Volpe di aver creato un’abile strategia per mandare al televoto Andrea Montovoli. Servendosi della fedeltà di Antonio Zequila e Aristide Malnati, Cucuzza è stato in grado di prevedere i voti degli altri inquilini della Casa e di spedire dritto dritto in nomination chi, forse, non gli è gradito. Il popolo della rete, che ha ascoltato e riportato sul web le dichiarazioni che incastrano il giornalista, si è infuriato e ha fatto appello agli autori del Gf Vip affinchè vengano presi provvedimenti. E, in effetti, il regolamento del reality show non prevede che vengano fatte strategie o ... ilgiornale

