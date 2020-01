GF Vip, Antonio Zequila si lascia andare. La dichiarazione inaspettata: “Mi piaci molto” (Di martedì 28 gennaio 2020) Nel pomeriggio Antonio, rimasto in sauna con Clizia, si confida parlando delle sue passate relazioni dicendo “Io non mi sono mai pentito delle mie storie d’amore, l’amore è uno scambio non c’è mai chi vince e chi perde” mentre la giovane concorrente, con voce amareggiato, aggiunge “Purtroppo c’è chi si pente, secondo me vince chi ha amato davvero”. Antonio però, vedendo Clizia scoraggiata nel parlare d’amore, guardandola negli occhi dice “Sai mi piacerebbe innamorarmi di nuovo, ma la persona che mi piace non mi ascolta” mentre Clizia, stupita dalle parole dell’attore, risponde sorridendo “Ma smettila, tu scherzi con tutte” e subito Antonio con voce ferma risponde “Sono serio tu mi piaci molto, mi piace la tua dolcezza e che sei estremamente colta”.



I due concorrenti sembrano molto in sintonia e Clizia, pensando al suo passato, dice “Io ho capito che in ... caffeinamagazine

