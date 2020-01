Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo si sono sposati? Il gossip – VIDEO (Di martedì 28 gennaio 2020) Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo sono diventati marito e moglie? Un post pubblicato su Instagram fa pensare di si Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo si sono sposati? A lanciare il sospetto è stata propio lei sul suo profilo Instagram. La Rodriguez ha compiuto ieri 27 gennaio 26 anni, su Instagram ha postato una foto insieme … L'articolo Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo si sono sposati? Il gossip – VIDEO NewNotizie.it. newnotizie

infoitcultura : Georgina Rodriguez compie 26 anni: compleanno in famiglia, Cristiano Ronaldo torna bambino… e il regalo - infoitcultura : Georgina Rodriguez compie 26 anni la dedica di Cristiano Ronaldo per il compleanno - infoitcultura : Georgina Rodriguez arrivata a Sanremo, la compagna di Ronaldo alloggerà in un albergo a 3 stelle! -