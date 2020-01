Gazzetta: Napoli, accordo raggiunto col Verona per Kumbulla (Di martedì 28 gennaio 2020) Napoli ancora attivissimo sul mercato. Dopo l’arrivo di Matteo Politano nella giornata di ieri Giuntoli ha raggiunto l’accordo con il Verona per Kumbulla, come riporta la Gazzetta dello Sport. L’accordo raggiunto prevede il passaggio del calciatore a giugno per 20 milioni più 4 di bonus Manca il sì del giocatore perché sulle sue tracce da tempo c’è l’Inter Per questo nei prossimi giorni Giuntoli incontrerà gli agenti di Kumbulla per esporgli i piani della società L'articolo Gazzetta: Napoli, accordo raggiunto col Verona per Kumbulla ilNapolista. ilnapolista

