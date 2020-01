Gaia racconta la sua vita da sex worker: “Sono una ricercatrice, ho scelto di fare la escort” (Di martedì 28 gennaio 2020) Gaia Lorenzi ha studiato per tanto tempo nell’ambito della ricerca scientifica. Un campo che non le ha permesso di trovare un posto di lavoro stabile, perciò da alcuni anni lavora come escort. Ma ci tiene a precisare che lei svolge questo lavoro non solo per avere una vita dignitosa ma anche per passione. Gaia Lorenzi ha studiato tanto per diventare una ricercatrice. La sua passione per la scienza l’ha portata ad ottenere diversi traguardi in ambito scientifico, lavorando nel campo delle biotecnologie. Purtroppo si tratta di un campo con pochi sbocchi lavorativi in Italia, perciò anni fa Gaia ha iniziato a lavorare come escort. “Ho scelto questo lavoro perché non volevo lasciare il mio paese. Faccio la escort per passione e con questo lavoro riesco ad avere una vita dignitosa senza dover rinunciare a fare tenermi aggiornata sulla ricerca scientifica”.E ci tiene a ... limemagazine.eu

LimeMagazineU : Gaia racconta la sua vita da sex worker: “Sono una ricercatrice, ho scelto di fare la escort”… - GP_ArieteRosso : facciamo che racconta lei @La_gaia_scienza modo conciso, che cosa le piace di Renzi. L'aiuto: l'umiltà, la disponi… - siamonoitv2000 : #siamonoitv2000 racconta il seminario nazionale @ospitaly in diretta da #Assisi con l'inviato @vitodet. Collegament… -