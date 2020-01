Francia, chiesto agli Stati Uniti di rimanere nel Sahel (Di martedì 28 gennaio 2020) Il futuro dell’operazione Barkhane nel Sahel è stato un tema centrale dell’incontro di oggi tra il Segretario alla Difesa statunitense Mark Esper e il ministro della Difesa francese Florence Parly. La Francia, che ha organizzato e che gestisce la missione anti-terrorismo in Africa centrale e occidentale, necessita infatti della presenza e del supporto degli Stati Uniti, specialmente per quel che riguarda la logistica e il lavoro dell’intelligence assicurato dalla presenza di droni e aerei nelle basi in Niger. L’avvio di una nuova politica A “spaventare” il governo e le forze armate di Parigi è la volontà dell’amministrazione a guida Donald Trump di rivedere l’intera politica militare (ed estera) nei confronti dei Paesi africani dove il rischio corso dai soldati impiegati è considerato troppo elevato per i reali risultati ottenuti. Qualora dovesse esserci un ... it.insideover

