Francesco Monte e Jennifer Lopez, la strana coppia (Di martedì 28 gennaio 2020) Jennifer Lopez e Francesco Monte nella campagna Primavera/Estate 2020 di GuessJennifer Lopez e Francesco Monte nella campagna Primavera/Estate 2020 di GuessL’ultimo anno è stato un periodo d’oro per Jennifer Lopez che, scoccata la mezza età, sembra aver raggiunto il picco del suo fascino e non solo. E l’inizio del 2020 ne ha dato una prova ulteriore, con la popstar come protagonista di ben due campagne pubblicitarie. La prima è quella in cui è apparsa per Versace, con Kendall Jenner, in una nuova e rivisitata versione dell’iconico jungle dress. La seconda invece, vede J.Lo nei panni di una sensuale diva degli anni ’50, scattata a Los Angeles per Guess. Nelle immagini della nuova campagna, Jennifer Lopez appare con un un bikini a vita alta leopardato ed enormi occhiali da sole, ma anche con un completo bianco gessato, androgino ma con lingerie di pizzo in ... vanityfair

Inprimeit : Francesco Monte e Jennifer Lopez, la strana coppia - LingerieModa : Francesco Monte e Jennifer Lopez, la strana coppia - KontroKulturaa : Francesco Monte: Isabella De Candia è diversa da tutte le ex, ecco perché - -