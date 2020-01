Francesco Gabbani: età, altezza, peso, fidanzata (Di martedì 28 gennaio 2020) Francesco Gabbani è un cantante italiano. Si avvicina al mondo della musica già in tenera età grazie al fatto che la famiglia è proprietaria di un negozio di strumenti musicali. Il primo approccio avviene a 4 anni con la batteria, poi a 9 la chitarra ma suona anche il pianoforte e il basso e ha lavorato come fonico oltre che come tecnico di palco. Dopo il diploma al liceo Classico, a 18 anni Francesco Gabbani firma il suo primo contratto discografico che lo porta, con il progetto Trikobalto, a registrare un album prodotto da Alex Neri e Marco Baroni dei Planet Funk. I video dei due singoli estratti dal disco entrano sulle principali Tv Musicali e portano i Trikobalto ai più importanti festival italiani come l’Heineken Jammin Festival, a partecipare alle serate targate RockTV e anche ad aprire al BlueNote di Milano l’unica data italiana degli Oasis. (Continua dopo la foto) Dopo un ... caffeinamagazine

