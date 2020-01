Francesca Fantoni, trovata morta in un parco a Bedizzole: un amico della donna fermato per omicidio (Di martedì 28 gennaio 2020) È stato fermato con l'accusa di omicidio un amico di Francesca Fantoni, la 39enne di Bedizzole (Brescia) trovata morta nella mattinata di lunedì in un parco pubblico. Il fermato ha 28 anni ed è anche lui di Bedizzole: non ha ammesso le sue colpe e si trova adesso in carcere a Brescia. Francesca era scomparsa da casa sabato sera: sarebbe stata picchiata e poi strangolata. fanpage

