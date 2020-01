Forza Italia al fianco di Mastella | “Formeremo lista forte e competitiva”

Prescrizione - il Governo litiga sulla proposta di Forza Italia e la rinvia in commissione : "Ergastolo processuale": per le opposizioni (e parte della maggioranza) la riforma della Prescrizione condanna gli Italiani...

Eletto un impresentabile in Calabria - prima grana per la Santelli. Il neoconsigliere Tallini di Forza Italia è stato rinviato a giudizio per corruzione : prima grana per la neogovernatrice della Calabria, Jole Santelli (nella foto). La presidente di Forza Italia è alle prese con il caso del consigliere Domenico Tallini, Eletto nelle liste del suo stesso partito, ma inserito dalla commissione parlamentare Antimafia, guidata da Nicola Morra, nella lista dei tre impresentabili usciti dal controllo sui candidati dell’ultima tornata Elettorale. Tallini, rinviato a giudizio per diverse fattispecie di ...

Bufera sull’esponente di Forza Italia : “Olio di ricino per sinistrati” : Sta scatenando aspre polemiche la fotografia pubblicata sui social dal coordinatore di Forza Italia per la città di Rimini Umberto Casalboni, nella quale mostra una bottiglia di olio di ricino definendola un aperitivo per sinistrati delusi. L’immagine era stata postata nella giornata del 25 gennaio, 24 ore prima dell’apertura dei seggi per le elezioni regionali in Emilia Romagna nelle quali il candidato del centrosinistra Stefano ...

Maria Elena Boschi contro la prescrizione M5s : "Votiamo con Lega - FdI e Forza Italia" : Maria Elena Boschi allontana ogni dubbio. Quella sulla prescrizione voluta da Alfonso Bonafede sarà una vera e propria battaglia, non con i Cinque Stelle paladini della riforma, ma con il Pd. Il braccio destro di Matteo Renzi, in colLegamento con L'Aria Che Tira, annuncia le barricate: "Sulla prescr

Emilia Romagna - Fabrizio Masia ad Agorà : alla Lega mancano i voti dei giovani e di Forza Italia : A incidere sulla vittoria di Stefano Bonaccini in Emilia-Romagna sono stati sicuramente i Cinque Stelle delusi. I dati sul voto disgiunto non mentono, ma per Fabrizio Masia l'esito del 26 gennaio è da vedere anche in un'altra ottica: "L'elettorato era diviso per fasce d'eta, tra giovani 18-34 Bonacc

Prescrizione - Renzi : “Voto con Forza Italia e propongo lodo Annibali” : Come già accaduto in Commissione Giustizia, Matteo Renzi, ha annunciato che anche a Montecitorio il suo partito voterà a favore della proposta di Enrico Costa per l’abolizione della riforma Bonafede, che dal 1 gennaio 2020 ha sancito lo stop alla Prescrizione nei processi. Renzi sulla Prescrizione Nonostante la bocciatura in Commissione del disegno di legge del forzista, la proposta sarà comunque sottoposta anche all’esame della ...

Prescrizione - Boschi in piazza con Gelmini e Mulé (Forza Italia) : “È battaglia di civiltà - non facciamo passi indietro” : “Non facciamo passi indietro, è una battaglia di civiltà”. Con queste parola la deputata di Italia Viva, Maria Elena Boschi, conferma l’intenzione del proprio gruppo parlamentare di votare a favore la proposta di legge di Enrico Costa (FI) che ha lo scopo di abolire il provvedimento, voluto da Alfonso Bonafede, che blocca la Prescrizione dopo il primo gradi di giudizio. In piazza, alla manifestazione dei penalisti, anche ...

Il coordinatore di Forza Italia a Rimini che voleva far digerire la sconfitta alla sinistra con l’olio di ricino : Umberto Casalboni è fresco coordinatore di Forza Italia a Rimini. Dovrebbe rappresentare l’elettorato moderato del centrodestra che ha appoggiato Lucia Borgonzoni nella corsa alle regionali in Emilia-Romagna, invece il suo post sull’olio di ricino proprio alla vigilia delle elezioni è stato davvero una trovata che lo ha messo in linea con la frangia più estrema della coalizione. LEGGI ANCHE > A Bibbiano, dove si è parlato di ...

Forza Italia c’è e lo dice : Roma. Tre indizi fanno una prova. Indizio numero uno: la candidata di Forza Italia alla regione Calabria Jole Santelli, deputata, ex sottosegretario, che, eletta con più del 55 per cento dei voti contro il candidato del centrosinistra Pippo Callipo, non soltanto balla la tarantella con una maglietta

Calabria - 19 i seggi assegnati alla maggioranza - 10 all’opposizione. Cinque andranno a Forza Italia - 4 alla Lega e 4 a FdI. Ecco tutti i nomi dei consiglieri eletti : Sono 19 i seggi assegnati alla coalizione di centrodestra che si è aggiudicata le elezioni regionali in Calabria con la netta vittoria di Jole Santelli. Tra volti nuovi e molte conferme, il gruppo di maggioranza, secondo i dati del Viminale, sarà guidato da Forza Italia che porta a casa 5 seggi: Gianluca Gallo (12.053 preferenze); Antonio De Caprio (3.782); Domenico Tallini (8.009); Giovanni Arruzzolo (8.649) e Domenico Giannetta (6.483). A ...

Mara Carfagna avverte : “Forza Italia guardi al Sud e non rincorra più la Lega” : Tempo di lettura: 2 minutiRoma – Il giorno dopo le elezioni regionali in Emilia-Romagna e Calabria, la vicepresidente della Camera, Mara Carfagna, di Forza Italia, vede corroborate dal voto le sue analisi dei mesi scorsi. Il partito di Silvio Berlusconi crolla sotto il 3% dove rinuncia alla sua identità di forza moderata, liberale e europeista, in Emilia-Romagna, dove si è posta al traino di Lega e Fratelli d’Italia; primeggia invece ...

Forza Italia - bene in Calabria ma è crollo in Emilia Romagna : Sgarbi unico consigliere eletto : Forza Italia analizza i dati delle elezioni regionali. In Calabria il partito di Silvio Berlusconi è risultato il secondo dopo il Pd con il 12,4%, ma in Emilia-Romagna non è andato...

Emilia Romagna - Matteo Renzi : "La fuga da Forza Italia colpa di Matteo Salvini" - opa sui moderati : Matteo Renzi accoglie con grande entusiasmo la vittoria di Stefano Bonaccini e del centrosinistra in Emilia Romagna. Al leader di Italia Viva non interessa tanto il successo elettorale in sé, quanto i risultati pessimi di Movimento 5 Stelle e Forza Italia. Perché quello - in particolare quello azzur

Condivide citazione di Mussolini su Facebook - bufera su un’assessora di Forza Italia nel trevigiano : Nei giorni a ridosso della Giornata della Memoria, si è scatenata la bufera a Conegliano, nella provincia di Treviso, a causa di un post inneggiante a Mussolini condiviso da Sonia Colombari, assessora al Sociale del comune, eletta in consiglio comunale in quota Forza Italia. Nel post condiviso da Colombari, così come riportato da Il Gazzettino, era presente la foto del duce con la scritta «il tradito potrà anche essere un ingenuo, ma ...