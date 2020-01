Forti nevicate sull'isola di Hokkaido, dopo una siccità nevosa senza precedenti (Di martedì 28 gennaio 2020) CRONACHE METEO: l'isola di Hokkaido è la più settentrionale tra le tre principali dell'Arcipelago del Giappone ed è separata dall'isola di Honshu dallo Stretto di Tsugaru. Tuttavia le due Isole sono unite da una ferrovia sottomarina. Hokkaido ha un clima molto rigido in inverno, soprattutto nella sua parte occidentale che viene investita dalle correnti fredde siberiane. La città di Sapporo è la quinta città più grande del Giappone nonché famosa in tutto il mondo in quanto è stata sede delle Olimpiadi invernali. Tra i mesi di novembre e di marzo vi cade una notevole quantità di neve, quasi 6 metri in media, e circa 170 cm di neve nel solo mese di gennaio. Quest'anno, fino al 20 gennaio, non si erano mai viste precipitazioni nevose consistenti e questo non era mai accaduto dal 1961 ad oggi, da quando sono iniziate le rilevazioni del manto nevoso. Nel mese di dicembre, per ... meteogiornale

