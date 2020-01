Fornero: "Nessuno ha coraggio, ci vorrebbe una Greta per le pensioni italiane" (Di martedì 28 gennaio 2020) L'ex ministra: "Nessuno ha il coraggio di dire che va ridotta la spesa pensionistica. Ci vorrebbe una Greta Thunberg per il... today

Today_it : Fornero: 'Nessuno ha coraggio, ci vorrebbe una Greta per le pensioni italiane' - AndreaGiunchi : RT @_CircoMassimo_: Fornero: 'Nessuno ha il coraggio di dire al popolo che oggi dovremmo ridurre la spesa pensionistica, non perché vogliam… - MassimGiannini : RT @_CircoMassimo_: Fornero: 'Nessuno ha il coraggio di dire al popolo che oggi dovremmo ridurre la spesa pensionistica, non perché vogliam… -