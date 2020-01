Flussi elettorali in Calabria, per SWG il voto è liquidissimo (Di martedì 28 gennaio 2020) Flussi elettorali in Calabria, per SWG il voto è liquidissimo 700 km in linea d’aria tra Bologna e il Pollino, ma Calabria ed Emilia Romagna sembrano due Paesi differenti. Anche in politica. Non solo per la vittoria di diverse coalizioni, il centrodestra nella prima e il centrosinistra nella seconda, ma anche per le diverse dinamiche dei Flussi elettorali. Misurati da Swg nel suo ultimo report. Quello che emerge è un voto liquidissimo con una fedeltà di partito particolarmente bassa, e un’astensione molto mutevole, con grosse porzioni dell’elettorato che era rimasta a casa alle europee che si è invece mobilitata ora, e viceversa una percentuale notevole di elettori che pur avendo votato a maggio scorso ora si è astenuta. Certamente un peso lo ha la presenza delle preferenze e le diverse candidature personali alle regionali e alle europee, che hanno ... termometropolitico

LaStampa : I flussi elettorali: in Emilia decisivo il voto disgiunto. In Calabria i grillini non votano o vanno a destra… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 Gennaio: Ecco perchè ha perso Salvini. I flussi elettorali - Ariachetira : RT @La7tv: #lariachetira 'Il PD presidia quella che è la spina dorsale della regione Emilia Romagna. Il PD guadagna voti, la Lega invece li… -