Fiori d’arancio nella famiglia di Silvio Berlusconi: si sposa il figlio Luigi. Chi è la fortunata (Di martedì 28 gennaio 2020) La famiglia Berlusconi può sorridere. L’ultimo figlio dell’ex premier e presidente del Milan Silvio Berlusconi, Luigi, ha infatti deciso di fare il grande passo da un punto di vista sentimentale. Ormai un anno fa aveva presentato in maniera ufficiale la sua fidanzata Federica Fumagalli ed adesso le sue serie intenzioni sono state confermate. A rivelare un aneddoto molto importante è il settimanale ‘Chi’, diretto da Alfonso Signorini, che ha annunciato le ormai imminenti nozze dei due. Secondo quanto appreso, Luigi e Federica si sposeranno la prossima estate. Non sono ancora stati svelati tutti i dettagli sulla futura cerimonia, ma ciò che è certo è che la fatidica proposta è giunta in un giorno davvero speciale. ‘Chi’ ha infatti scritto nel numero in uscita domani, mercoledì 29 gennaio, che a Natale lui le ha chiesto ufficialmente la mano. Ricordiamo ... caffeinamagazine

