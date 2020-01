Fidanzata Bendtner, il vero gol dell’attaccante: tutte le FOTO di Philine Roepstorff [GALLERY] (Di martedì 28 gennaio 2020) Fidanzata Bendtner – Nicklas Bendtner è un buon attaccante ma le ultime stagioni non sono state sicuramente all’altezza anche per il modo di vivere un pò estremo del calciatore. Il ritorno al Copenaghen non è stato di certo entusiasmante, il calciatore non è riuscito ad imporsi, è arrivato in una condizione fisica precaria e non è riuscito ad essere protagonista in un campionato che non è difficile dal punto di vista tecnico. La vita privata invece va a gonfie vele, va avanti infatti la storia con la Fidanzata Philine Roepstorff e continuano a circolare le voci di gossip, nelle ultime ore inoltre la Discovery Network ha annunciato l’uscita di una sorta di reality che racconterà le vicende dell’attaccante e della Fidanzata Philine. Il nome del documentario, non per niente, sarà proprio “Bendtner e Philine”. In alto la FOTOgallery con tutte le immagini della Fidanzata ... calcioweb.eu

