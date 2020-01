Festival di Sanremo 2020, Tiziano Ferro è pronto: “Amadeus ha fatto la cosa giusta a chiamarmi” (Di martedì 28 gennaio 2020) Tiziano Ferro svela in una video intervista doppia con sé stesso, tutto (o quasi) quello che farà al prossimo Festival di Sanremo, dal 4 febbraio. “Non avrei mai pensato nemmeno sotto tortura che avrei fatto cinque serate di Sanremo”, dice subito il cantautore. E aggiunge che dal 1997 che sogna di andare all’Ariston e che è legato all’edizione 1995 del Festival: “Quando vinse Giorgia con ‘Come saprei’, ma in quell’anno c’erano tutte hit. Avevo solo 15 anni e avrei fatto qualsiasi cosa per esserci”. Secondo Ferro, Amadeus “ha fatto la cosa giusta a chiamarmi, perché non vedevo l’ora! I miei genitori sono scioccati e contenti”. E poi si entra nel merito di cosa farà a Sanremo: “Anzitutto canterò – dice – ho due idee, canterò alcuni dei miei successi e poi visto che il Festival compie 70 anni, 40 dei quali fanno parte della mia vita, canterò ... ilfattoquotidiano

CarloCalenda : Sono come le polemiche sul Festival di Sanremo. Una costante. Non è mai accaduto che Berlusconi o Salvini abbiano r… - matteosalvinimi : #Salvini: Mi auguro che al festival di Sanremo non salirà sul palco qualcuno che nei suoi testi inneggia alla viole… - N_DeGirolamo : ?? SARÒ A #SANREMO2020 CON LA VITA IN DIRETTA! In relax post puntata... vi annuncio con grande piacere che sarò a… -