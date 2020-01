Ferrero, Sampdoria decisiva per salvare cinema e immobiliare (Di martedì 28 gennaio 2020) Ferrero passa al concordato preventivo. Questa, secondo quanto riportato da MF-Milano Finanza, è la strada che ha intenzione di intraprendere l’imprenditore romano per provare a salvare i business di Farvem Real Estate (immobiliare) ed Eleven Finance (cinema). In particolare, su Farvem pende una domanda di fallimento presentata di recente da Lufthansa Tecnik. In tal senso … L'articolo Ferrero, Sampdoria decisiva per salvare cinema e immobiliare calcioefinanza

sampdoria : ???? Vivere nei cuori che lasciamo dietro non è morire. A sette anni dalla sua scomparsa il presidente Massimo… - Saimo_83 : @MarcoA47782793 @IlMontanari Ma infatti i concordati non riguardano la Sampdoria ma diverse società di Ferrero.… - GIUSPEDU : RT @IlMontanari: Mr #ferrero adesso ha un debito complessivo tra mattone (case popolari) e cinema di 115 milioni. Ora er Viperetta prova la… -