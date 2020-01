Feltri: il centrocampo alla Gattuso ha trascinato il Napoli contro la Juve (Di martedì 28 gennaio 2020) Vittorio Feltri su Tuttosport prova a dare una risposta alla domanda che tutti si pongono dopo domenica sera: come ha fatto Gattuso a portare una squadra che sembrava naufragata alla vittoria contro i primi in classifica? All’inizio ha faticato assai senza cavare un ragno dal buco, tuttavia nel momento più difficile, ossia nell’incontro coi bianconeri, ha sfoderato il meglio di sé trasmettendo vigore ai suoi atleti usciti da trionfatori dal San Paolo. Gattuso ha puntato sul centrocampo per arginare e mettere in difficoltà Sarri e la sua manovra ha funzionato il trottolino calabrese quando curava il centrocampo correva come un pazzo, era un formidabile incontrista e garantiva ai compagni una assistenza continuativa. L'articolo Feltri: il centrocampo alla Gattuso ha trascinato il Napoli contro la Juve ilNapolista. ilnapolista

