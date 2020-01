Federico Rossi confessa: ‘Avevo fatto una promessa a Paola ma non l’ho mantenuta’ (Di martedì 28 gennaio 2020) Federico Rossi aveva fatto una promessa alla sua Paola Di Benedetto ma non l’ha mantenuta. Ecco di cosa si tratta Federico Rossi parla di Paola Di Benedetto Domenica 26 gennaio Benji e Fede sono stati ospiti di Mara Venier a Domenica In. Durante l’intervista si è parlato anche d’amore, della storia di Benjiamin con Bella Thorne (che continua a gonfie vele) e di quella tra Federico e Paola Di Benedetto, ora concorrente del Grande Fratello Vip. Tra loro è iniziato tutto un anno e mezzo fa quando Paola stava uscendo dalla delusione con Francesco Monte e ha scritto un messaggio su Instagram a Federico dicendogli che le sue canzoni le stavano tenendo molta compagnia. Tanto è bastato per far scattare subito qualcosa. Nonostante la rottura dell’estate, Federico e Paola hanno superato i malintesi e adesso sono molto felici e innamorati. Federico ha confessato di essere ... kontrokultura

trash_italiano : #GFVIP: Federico Rossi attacca Antonio Zequila per difendere Paola Di Benedetto - KontroKulturaa : Federico Rossi confessa: 'Avevo fatto una promessa a Paola ma non l'ho mantenuta' - - lenacuor : Ho sentito bene? Federico Rossi geloso di Antonio Zequila? Ho sentito bene? #GFVIP -