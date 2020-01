Fast & Furious 9: il teaser del trailer e il poster del film con Vin Diesel! (Di martedì 28 gennaio 2020) L'attore Vin Diesel ha condiviso online il poster e il teaser del trailer del film Fast & Furious 9, sequel dell'atteso franchise. Fast & Furious 9 ha un nuovo poster e un teaser che anticipa il debutto del trailer previsto nella giornata di venerdì grazie a un atteso evento che prevede anche uno spettacolare concerto. Nel video si vede il protagonista godersi la sua famiglia, essendo diventato un papà, essendo però consapevole che sta per accadere qualcosa. Il protagonista dell'adrenalinico franchise, Vin Diesel, ha infatti condiviso nella giornata di oggi il poster e il video che anticipa l'arrivo del trailer del film. L'evento dedicato a Fast & Furious 9, in programma a Miami, comprenderà anche le performance musicali di Cardi B, Wiz ... movieplayer

