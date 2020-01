Famiglia Reale | rivela | “Sono il figlio di Carlo e Camilla” – VIDEO

Meghan Markle e Harry - i veri motivi dietro la separazione dalla Famiglia Reale : La decisione di separarsi dalla Famiglia Reale da parte di Meghan Markle e del Principe Harry è dovuta alla volontà del secondogenito di Diana e Carlo di far crescere il piccolo Archie lontano da sfarzo e regalità. A dirlo, nel corso di una recente intervista al programma Today di BBC Radio 4, è stata l’etologa Jane Goodall, citata da Lady Markle nel numero di Vogue UK che ha curato come guest editor la scorsa estate (e che ha dedicato ...

Meghan Markle aveva già pianificato la fuga dalla Famiglia Reale - : Carlo Lanna Ci sarebbe una prova che spigherebbe la fuga di Meghan Markle da Londra e dalla famiglia inglese, una fuga che sarebbe stata programmata già da tempo Il divorzio dalla corona inglese da parte di Meghan Markle si arricchisce di nuovi dettagli. Sono tanti i gossip più o meno fondati su tutto quello che è successo nel corso delle ultime settimane, ma la stampa e gli estimatori dei Windsor vogliono sempre qualcosa di più. ...

Gossip News : La Famiglia Reale diventa un cartone animato - Giulio e Giulia… : Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! Questa volta vi parliamo del nuovo cartone sulla Royal Family, del primo bacio social tra Giulio e Giulia, di Clizia e Paolo e le confessioni sotto le coperte e di Soleil e la sua verità su Jeremias. Famiglia Reale: Arriva “The Prince” la serie animata targata HBO sulla Famiglia Reale inglese. Il progetto vedrà la luce ...

Thomas Markle accusa Meghan : "Ha ?distrutto la Famiglia Reale per soldi" - : Novella Toloni Il padre della duchessa di Sussex ha rilasciato una lunga intervista a Channel 5 dove ha attaccato duramente la figlia, rea di aver manovrato Harry per i suoi scopi Non c’è pace per Harry e Meghan che dopo essersi rifugiati in Canada, dicendo definitivamente addio alla famiglia reale, continuano a essere "perseguitati" dai paparazzi. Il principe Harry ha minacciato azioni legali se non verrà preservata la loro privacy, ...

La Famiglia Reale inglese nella nuova serie animata The Prince : il principino George fa satira sulla monarchia : In un periodo di particolare interesse mediatico per la famiglia Reale inglese, che sta affrontando il terremoto della cosiddetta #Megexit, fioccano le produzioni dedicate ai suoi membri: HBO Max, il servizio streaming dell'emittente via cavo americana, sta per partire con un catalogo ricco di contenuti, tra cui ci sarà anche una serie animata sui Reali inglesi, intitolata The Prince. Si tratta di una serie comica animata incentrata sulla ...

The Prince : arriva una serie tv su Harry - Meghan e la Famiglia Reale inglese : The Prince, arriva una serie tv su Harry, Meghan e la famiglia reale inglese Il divorzio di Harry e Meghan dalla casa reale ha appassionato tutto il mondo ma, ancor prima che questa separazione diventasse ufficiale, in casa HBO fermentava già l’idea di realizzare una serie tv d’animazione con protagonista proprio loro, la Royal Family. Il progetto, d’impronta satirica, s’intitola The Prince, è stato affidato ...

The Prince - la Famiglia Reale inglese diventa un cartone animato (compresi Harry e Meghan) : Chissà come reagirà la Regina Elisabetta a questo ennesimo colpo che rimette al centro della scena la famiglia reale. Sicuramente non si può negare che suscitino attenzione in tutto il mondo.Dalle ex (molto ex) colonie d'oltreoceano arriva la notizia che HBO Max, nuova piattaforma di streaming del gruppo WarnerMedia in arrivo nei prossimi mesi negli Stati Uniti, sta lavorando a una comedy animata dal titolo The Prince e con al centro la ...

The Prince : la Famiglia Reale britannica protagonista della nuova comedy animata : La famiglia reale britannica sarà al centro della nuova serie animata The Prince, ideata da Gary Janetti per HBO Max. La famiglia reale britannica sarà al centro della divertente serie animata intitolata The Prince, prodotta per HBO Max e ideata da Gary Janetti. Il produttore ha ideato il progetto ispirandosi al suo popolare account Instagram, con quasi un milione di follower, in cui ironizza sui nobili usando le immagini del principe George, il ...

Famiglia Reale - il nipote della Regina fa pubblicità al latte per una tv cinese : Ancora caos tra i reali d’Inghilterra. Ma questa volta c’è chi il titolo Reale non ce l’ha o lo millanta. Dopo l’addio alla vita di corte e ai titoli nobiliari di Harry e Meghan tocca ad un nipote della Regina Elisabetta, figlio di Anna, dare scandalo tra gli Windsor. È bastato che Peter Phillips, quindicesimo in linea di successione per il trono del Regno Unito, recitasse in uno spot per una televisione di Shangai in Cina. Phillips appare tutto ...

Addio alla Famiglia Reale - Harry è partito in queste ore per il Canada : Harry è partito in queste ore per il Canada: lo rivela la Bbc Il principe Harry è partito per il Canada per ricongiungersi alla consorte Meghan e al figlio Archie, dopo la formalizzazione della decisione concordata con la regina e il resto dei Windsor di rinunciare dalla primavera allo status di membro attivo della Famiglia Reale britannica assieme a Meghan. Lo riferisce il royal correspondent della Bbc Nicholas Witchell citando fonti del ...

Harry parla dell'addio alla Famiglia Reale : "Non avevamo scelta" : Il principe Harry ha commentato l'addio alla Famiglia Reale a margine di un evento benefico che lo ha visto padrone di casa a Londra. Prendendo la parola nel corso di un charity dinner per la fondazione Sentebale, fondata dallo stesso Harry e dal principe Seeiso del Lesotho a sostegno dei bambini sieropositivi e malati di Aids (nel nome di mamma Diana), Harry ha fatto il punto della situazione, dando la propria versione dei fatti e cercando ...

Harry e Meghan lasciano la Famiglia Reale : tutte le condizioni dettate dalla regina Elisabetta. L’elenco “esclusivo” a Propaganda Live : Dopo la decisione del duca e della duchessa di Sussex, Harry e Meghan, di lasciare la Famiglia Reale per vivere fuori dai riflettori di Buckingham Palace, Fabio Celenza ha trovato in “esclusiva” tutto l’elenco delle condizioni dettate dalla regina Elisabetta per dare il via libera al “divorzio”. Nella clip, andata in onda su Propaganda Live, su La7, condotto da Diego Bianchi, Sua Maestà fa l’elenco di tutti ...

La burrasca della Famiglia Reale inglese (e le altre storie della settimana) : Le storie della settimana (13-17 gennaio)Le storie della settimana (13-17 gennaio)Le storie della settimana (13-17 gennaio)Weekend, tempo di ripercorrere insieme i gossip e le storie più lette e amate della settimana appena trascorsa: cosa sarà accaduto nelle vite delle star negli ultimi sette giorni? A tenere banco è stata soprattutto la cosiddetta Megxit, ossia il «passo indietro» dei duchi di Sussex dagli impegni come membri della royal ...

Harry e Meghan - i canadesi non vogliono i duchi del Sussex : “Se si è un membro della Famiglia Reale - questo paese non può essere considerato casa” : Il futuro ‘nordamericano’ di Meghan e Harry potrebbe rivelarsi più difficile delle attese. All’apertura di Justin Trudeau per ospitare i duchi del Sussex facendosi carico delle loro spese, i canadesi sembrano rispondere picche, con il 73% che tramite un sondaggio manda un chiaro messaggio: “No grazie”. Una risposta netta che non lascia adito a dubbi: il principe e la consorte sono benvenuti in visita in Canada ma niente ...