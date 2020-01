Facebook rimuove il video di Salvini che citofona alla famiglia italo tunisina: «incitamento all’odio» (Di martedì 28 gennaio 2020) Nei giorni che precedevano il voto in Emilia Romagna Matteo Salvini aveva citofonato a una famiglia italo tunisina del quartiere Pilastro di Bologna accusandola infine di spacciare stupefacenti nel quartiere dove risiedono. Il tutto riportato in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale, video che oggi è stato rimosso dal social network per violazione delle regole della community. La motivazione? Incitamento all’odio. La notifica di rimozione giunta a chi ha segnalato il video a Facebook per ottenerne la rimozione. Un video (qui il link del post rimosso) che aveva fatto discutere, dalla storia della donna che aveva accompagnato Salvini nel quartiere alle accuse rivolte alla famiglia italo tunisina che l’ex ministro dell’Interno si era reso disponibile per porgere le scuse se provata la loro innocenza, ben sapendo che in Italia vige il principio ... open.online

