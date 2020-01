Facebook rimuove il video di Salvini al Pilastro per «incitamento all’odio» (Di martedì 28 gennaio 2020) Dove non è arrivata la razionalità – ebbra di propaganda politica -, ci pensa Facebook. Il social network, infatti, ha cancellato il video Salvini al Pilastro, quella diretta in cui il leader della Lega si è aggirato per i palazzi del quartiere di Bologna mettendo alla gogna mediatica un 17enne accusandolo di spaccio. Il tutto senza alcuna prova se non il racconto di una donna. Ora quel filmato non c’è più grazie alle migliaia di segnalazioni che hanno convinto i responsabili del social di Mark Zuckerberg a rimuovere quel contenuto. LEGGI ANCHE > Salvini sul ragazzo accusato di spaccio: «Se non è un pusher avrà le mie scuse» video Su Twitter la notizia ha fatto il giro della rete in poco tempo, grazie alle notifiche ricevute da alcuni utenti che avevano segnalato quel video Salvini al Pilastro. E i motivi della rimozione sono relativi alla policy del social network. Nel ... giornalettismo

