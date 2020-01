Facebook rimuove il video di Salvini al citofono: quando l’etica la fa il web (Di martedì 28 gennaio 2020) È andata così ed era giusto che così andasse: il video a trazione tamarreggiante e popular con cui Matteo Salvini aveva messo alla berlina un 17enne durante il blitz elettorale al Pilastro di Bologna era diventato volano di incitazione all’odio e aveva consentito la localizzazione fisica di un minorenne. Perciò la Suprema Corte di Cassazione di Facebook ha deciso di rimuoverlo dal social tiranno di Zuckerberg perché non rispetta gli standard della comunità. E questo è un bene, ribadiamolo ché non guasta mai, in certe cose conta l’effetto e in vacca la causa. Ma dà anche il senso di una società dove l’etica e perfino il Diritto viaggiano su strade aliene. Facebook rimuove il video di Salvini al citofono A decretare infatti il reset senza appello di quel frame in cui Salvini si improvvisa uomo dell’anno per la copertina de La Torre di Guardia e va a fare i grattini all’elettorato ... notizie

Padre biologico cerca su Facebook le figlie date in adozione - ma le ragazze fanno rimuovere il post : Lavinia Greci Le ragazze , dopo il primo no del social network e anche del garante della Privacy, si sono rivolte al tribunale civile di Milano, che ha definito "illecito" il trattamento dei loro dati personali Forse si è pentito improvvisamente dalla scelta fatta anni prima di non aver cresciuto le sue figlie biologiche, affi date a un programma di adozione tempo prima. E così, forse altrettanto improvvisamente, ha deciso di cerca rle ...

Il padre naturale cerca le figlie su Facebook - ma loro non vogliono : Tribunale fa rimuovere il post : La lotta delle due ragazze e dei genitori adottivi si è conclusa grazie alla decisione del Tribunale civile di Milano, che ha im post o a Facebook di rimuovere i contenuti pubblicati dal padre biologico che costituiscono un trattamento illecito dei dati personali delle figlie . La famiglia si era rivolta direttamente a Facebook e poi al Garante per la Privacy, ottenendo però ris post a negativa.Continua a leggere

Facebook rimuoverà i “deepfake” - cioè i video manipolati con l’intelligenza artificiale : Lunedì Facebook ha annunciato che d’ora in poi rimuoverà i video cosiddetti “deepfake”, cioè quelli manipolati attraverso l’intelligenza artificiale , e in generale tutti i contenuti modificati in modo ingannevole per diffondere notizie false. Non saranno invece rimossi i video dove

Facebook Messenger rimuove anche la possibilità di cercare contatti per numero di telefono : Jane Manchun Wong ha reso noto che il team di Facebook Messenger ha rimosso la possibilità di ri cercare un utente attraverso il suo numero di telefono L'articolo Facebook Messenger rimuove anche la possibilità di cercare contatti per numero di telefono proviene da TuttoAndroid.

Facebook rimuove un’intervista di Affari Italiani per una frase su Mussolini. Il direttore : “Se c’è un fascismo è quello di chi censura” : “Nella civiltà della libertà digitale è preoccupante che si basi la gerarchia delle notizie su un algoritmo e non sull’intelligenza delle persone. La censura da parte di una piattaforma non va mai bene: ci sono sistemi meno cretini di intervenire”. Angelo Maria Perrino, direttore di Affari Italiani, commenta così la censura di una videointervista al poeta Franco Loi intitolata “Mussolini ha fatto più di tutti per gli ...

