F1, la Williams sarà presentata il 19 febbraio a Barcellona nel primo giorno di test (Di martedì 28 gennaio 2020) Giorni di annunci di presentazioni quelli che stiamo vivendo in F1. L’inizio del Mondiale 2020 si sta avvicinando e dal 15 marzo, in Australia, si farà sul serio. Prima però di pensare all’Albert Park di Melbourne, i team saranno impegnati nelle abituali sessioni di test di Barcellona (Spagna), a partire dal 19 febbraio. Per la precisione, le nuove monoposto gireranno sul tracciato catalano dal 19 al 21 febbraio e dal 26 al 28 di questo stesso mese, prima di fare i bagagli e volare alla volta del territorio australiano. Proprio in occasione del day-1 delle prove invernali, la Williams si presenterà con la propria nuova monoposto. Il team di Grove, che avrà tra le sue fila il talentuoso britannico George Russell e il canadese Nicholas Latifi, viene da un 2019 molto complicato, in cui sia dal punto di vista della prestazione che dell’affidabilità la propria macchina non ... oasport

