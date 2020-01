Everton, André Gomes torna ad allenarsi 86 giorni dopo il terribile infortunio (Di martedì 28 gennaio 2020) "È bello tornare con la squadra", ha twittato il centrocampista portoghese che ha preso parte all'ultimo allenamento della formazione di Carlo Ancelotti. dopo la frattura scomposta della caviglia destra e la successiva operazione, André Gomes sta bruciando le tappe e a questo punto potrebbe anche rientrare prima del previsto. fanpage

PaulClews2 : @Everton Gutted; I am older than Andrè!! ?? - LucaParry85 : @manoACM1899 magari ha ragione, l'everton ha bisogno di un centrocampista sin da quando andrè gomes si è rotto, emr… - Andre_Costa95 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Napoli, non solo l'#Everton per #Allan: idea scambio con #Vecino ?? -