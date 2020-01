Eva Henger Instagram, “bollente” alle terme: lo scatto di spalle è pazzesco (Di martedì 28 gennaio 2020) La bellissima Eva Henger su Instagram continua a fare strage di cuori. La showgirl, classe 1972, con il suo fisico scolpito può fare invidia a moltissime ventenni. Poche ore fa Eva ha condiviso con i suoi ammiratori alcuni momenti della sua giornata alle terme. Uno scatto davvero molto elegante, reso “bollente” dal suo outfit. Il micro bikini bianco fascia alla perfezione le sue curve mozzafiato, regalando così uno spettacolo unico a tutti i suoi followers. Il post è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo è stato invaso da like e commenti. Resistere a tanto fascino è praticamente impossibile. Leggi anche –> Eva Henger su Instagram da montagne russe, una fascia in pizzo l’unico indumento: «Sconvolgente!» Eva Henger Instagram: “bollente” alle terme La foto a bordo piscina di Eva Henger alle terme ha mandato in tilt i followers sul suo profilo social. ... urbanpost

