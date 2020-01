Eternal Darkness, Majora's Mask e altri titoli i cui marchi sono stati registrati da Nintendo: nuovi giochi per Switch in arrivo? (Di martedì 28 gennaio 2020) Nintendo è nota per aggiornare i suoi trademark, tuttavia è molto raro veder pubblicata una lista di 39 titoli i cui marchi sono stati depositati dalla società in questi giorni.La stragrande maggioranza di questi riguarda i nomi dei giochi che Nintendo ha rilasciato in passato. Alcuni sono giochi retro, come Kirby 64: The Crystal Shards, mentre altri sono giochi più recenti, come Mario vs Donkey Kong Mini-Land Mayhem. Di seguito potete dare uno sguardo all'elenco completo.Attualmente non sappiamo se alcuni di questi titoli verranno riproposti su Nintendo Switch per gli abbonati a Nintendo Switch Online o se si tratta di veri e propri remake. Rimanete sintonizzati con noi per ulteriori informazioni a riguardo.Leggi altro... eurogamer

