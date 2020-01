Equity crowdfunding: il mercato è quasi raddoppiato in un anno, le attese per il 2020 (Di martedì 28 gennaio 2020) Nel mondo del crowdfunding l’attenzione in questo primo scorcio di 2020 è tutta sul segmento Equity, cioè su quelle campagne che permettono a investitori, anche piccoli, di sostenere start-up e PMI in cambio di una quota di capitale. E quando dico piccoli investitori, intendo davvero piccoli: spesso il gettone minimo per partecipare a campagne di Equity in crowd è di soli 500 euro.I numeri 2019 parlano di un fenomeno in forte crescita: lo scorso anno l’Equity crowdfunding in Italia ha segnato una raccolta di 65,6 milioni di euro, con una crescita dell’82%, rispetto ai 36 milioni del 2018 (superiore a quanto avessero previsto gli analisti), per un totale di 140 imprese finanziate da 18 mila investitori. La raccolta media per campagna è passata da 320 a 469 mila euro (dati crowdfunding Buzz).Sono numeri che portano l’Italia ad avvicinare ... huffingtonpost

