Enjoy Ridere fa bene | ecco cosa vedremo nel nuovo show comico di Italia 1

Enjoy: da domenica 2 febbraio su Italia 1 va in onda il nuovo show comico condotto da Diana Del Bufalo, con la partecipazione straordinaria di Diego Abatantuono. Nelle quattro puntate della prima edizione di Enjoy – Ridere fa bene, due squadre di comici si sfidano in una serie di prove, votati solo dal pubblico in studio che, munito di telecomando, esprime di volta in volta la propria preferenza. L'obiettivo? Vincere per finanziare i progetti di solidarietà di Mediafriends. I due team sono capitanati da Gigi e Ross (progetto A regola D'Arte) e PanPers (progetto Insieme con la musica). Da una parte troviamo Vincenzo Albano, Herbert Ballerina, Francesco Cicchella, Toni D'Ursi e Barbara Foria. Dall'altra ci sono Alberto Farina, Gianluca Impastato, Cluadio Lauretta, Francesca Manzini e Marco Stabile. Oltre a loro partecipano, in veste di capi ultras, Dino

