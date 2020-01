Emilia Romagna: la vittoria delle sardine (Di martedì 28 gennaio 2020) La propaganda funziona sempre, spesso è determinante, ma questa volta no, non ha funzionato, e non è stata determinante. Nella contesa tra la realtà e gli spot ,tra i risultati ottenuti e le paure fomentate, ha vinto la politica del reale. E così Bonaccini ha vinto, con voti nettamente superiori a quelli ottenuti nelle precedenti elezioni, il PD è diventato il primo partito della regione, ha perso la Lega: sette punti rispetto alle elezioni europee. Su questo risultato, certamente ha influito (...) - Tribuna Libera feedproxy.google

