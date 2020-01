Emilia Romagna, la Lega perde anche a Bibbiano: l’analisi della sconfitta. L’uomo solo al comando non funziona (Di martedì 28 gennaio 2020) Elezioni in Emilia Romagna, l’analisi della sconfitta della Lega (che perde anche a Bibbiano, simbolo della campagna elettorale di Matteo Salvini). In Emilia Romagna emergono tutti i limiti della Lega di Matteo Salvini. Il Carroccio partiva ovviamente sfavorito nella competizione elettorale nella Roccaforte rossa d’Italia ma aveva creato i presupposti per una clamorosa rimonta che avrebbe potuto cambiare le sorti della politica nazionale. La corazzata leghista perde dopo gli ultimi successi incontrastati, perde nella Bibbiano che doveva essere anti-Pd e perde a causa della mancanza di uomini forti. Emilia Romagna, i motivi della sconfitta della Lega: Matteo Salvini è un uomo solo al comando Matteo Salvini è un uomo solo al comando. Potrebbe correre senza simboli di partito e con ogni probabilità vincerebbe in mezza Italia. In nome di quel bipolarismo annunciato da ... newsmondo

matteosalvinimi : #Salvini: Fino a ieri la Lega, tra Emilia-Romagna e Calabria, aveva 9 consiglieri. Ora ne ha 19. Nelle ultime 9 ele… - matteosalvinimi : I vostri sorrisi sono la mia forza, Amici. Non vedo l'ora di liberare la splendida Emilia-Romagna. #oggivotoLega ??… - ricpuglisi : Cioè Salvini fa finta di avere avuto obiettivi modesti sull'Emilia Romagna e nessuno gli dice niente? #MaratonaMentana -