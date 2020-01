Emergenza smog, il blocco del traffico divide i milanesi. Sala: “Serve poco, ma male non fa” (Di martedì 28 gennaio 2020) Il blocco totale del traffico annunciato per domenica 2 febbraio divide la città tra chi è favorevole e chi è contrario alla misura straordinaria. I critici, come l'assessore regionale all'Ambiente Raffaele Cattaneo, parlano di provvedimento "demagogico" e "spot" per ricorrere il consenso. Il sindaco Beppe Sala non cambia idea: "Una domenica in cui si usa la bicicletta male non fa". fanpage

