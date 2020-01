Emergenza smog, blocco totale delle auto a Milano (Di martedì 28 gennaio 2020) blocco totale delle auto a Milano nella giornata di domenica 2 febbraio 2020. La decisione è stata presa dal sindaco Sala per combattere lo smog. Milano – L’Emergenza smog non si ferma e il sindaco Sala ordina il blocco totale delle auto a Milano nella giornata di domenica 2 febbraio 2020. Nessuno ‘sconto’ con tutte le macchine che dovranno stare ferme e i cittadini pronti ad utilizzare biciclette, mezzi pubblici, vetture elettriche per muoversi nel capoluogo lombardo. I dettagli di questa misura saranno svelati nelle prossime ore per capire meglio gli orari dello stop. Possibile il fermo delle auto dalle 10 alle 18 ma il Comune si è riservato del tempo per provare a leggere i nuovi livelli dello smog dopo la pioggia di questi ultimi giorni. Sala ordina lo stop delle auto La decisione è stata comunicata dal sindaco Sala sui social: “I valori ... newsmondo

