Elezioni suppletive Roma: a sfidare Roberto Gualtieri sarà Maurizio Leo per il centrodestra (Di martedì 28 gennaio 2020) Presentato ieri da Giorgia Meloni, l'esperto di materia fiscale ed ex deputato di Alleanza Nazionale Maurizio Leo, è il nome su cui hanno trovato un accordo Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia per le Elezioni suppletive del prossimo 1 marzo a Roma. Sfiderà il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri: "Spero in un confronto in stile cavalleresco, senza aggressioni e solo su contenuti, in particolare economici". fanpage

